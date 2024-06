Manifestations meurtrières au Kenya: "Je n'ai pas de sang sur les mains", dit le président

Ils ont ensuite déambulé avec pour slogans "Ruto Must go" ("Ruto doit partir") et "Tuesday Holiday" ("mardi jour férié"), en référence à la prochaine journée de mobilisation prévue mardi.

Au lendemain de la journée meurtrière du 25 juin, le président William Ruto a annoncé retirer le projet de budget, à l'origine de la contestation.

Mais le mouvement, qui mobilise fortement la jeunesse, a catalysé un mécontentement plus large de la population contre la politique du gouvernement.

Elu en août 2022 en promettant de défendre les plus modestes, le président Ruto a depuis pris des mesures d'austérité, créé et augmenté plusieurs impôts et taxes qui ont durement frappé le pouvoir d'achat des Kényans.