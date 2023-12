Manneken Pis commémore les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme

"Ce texte, novateur à l'époque, s'est révélé être une réelle boussole symbolique, guidant les États vers le progrès et la justice sociale", a déclaré la représentante régionale du Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, Elena Kountouri Tapiero, présente à la cérémonie. Celle-ci a néanmoins tenu à rappeler que "le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine constitue une lutte continue".

Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, cela fera 75 ans que la Déclaration Universelle du même nom existe. En effet, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies, encore naissante, adoptait la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

En entérinant ce texte, l'ONU reconnaissait non seulement des droits civils et politiques, mais également économiques et sociaux - droits fondamentaux "devant par ailleurs bénéficier d'une protection universelle" et s'appliquer à tous les êtres humains, faisant ainsi la promesse de reconstruire un monde meilleur après les horreurs de la guerre mondiale, l'Holocauste, la crise économique et la bombe atomique.