Manneken-Pis vêtu pour la première fois de son histoire en robe

Le Manneken-Pis verra sa garde-robe à nouveau s'agrandir et, pour la première fois de son histoire, portera une robe. La cérémonie de présentation du nouveau costume du célèbre petit homme belge a eu lieu mardi, à deux pas de la Grand-Place, en compagnie du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, et de la créatrice belgo-américaine Diane von Furstenberg.

Manneken-Pis s'est vêtu d'une robe mardi en l'honneur du cinquantième anniversaire de l'emblématique robe portefeuille conçue par la créatrice belgo-américaine Diane von Furstenberg, née à Bruxelles et citoyenne d'honneur de la capitale. Création sur laquelle le temps n'a aucune emprise, ce vêtement est un symbole de l'autonomisation des femmes, et le fil conducteur de la vie et de l'œuvre de la styliste.

"Jamais de ma vie que j'ai cru qu'un jour l'une de mes créations serait portée par Manneken-Pis. J'ai vécu à Bruxelles, donc l'idée de faire une robe pour un des emblèmes de cette ville est un grand honneur, j'en suis ravie", s'est enthousiasmée Diane von Furstenberg mardi. "Cette robe, aujourd'hui portée par Manneken-Pis, symbolise peut-être la fluidité de ce dernier. Il peut tout simplement s'habiller comme il le souhaite", a-t-elle ajouté.