Marché électrique en berne: les constructeurs européens risquent 15 milliards d'euros d'amendes, selon le patron de Renault

Pour respecter les normes d'émissions de CO2 calculés en moyenne sur l'ensemble des voitures vendues, les constructeurs devront réduire leur production de "plus de 2,5 millions de véhicules" pour ne pas être sanctionnés, a averti sur France Inter M. de Meo, qui est également président de l'Association des constructeurs européens (ACEA). En cause: un véhicule électrique permet de compenser quatre voitures thermiques.

"On est en train de préparer 2025 maintenant parce qu'on prend les commandes pour les voitures qu'on va livrer. Et là, selon nos calculs, si l'électrique reste au niveau d'aujourd'hui, l'industrie européenne va peut être devoir payer 15 milliards d'euros d'amende ou renoncer à la production de plus de 2,5 millions" d'unités, a-t-il expliqué.

"Il faut qu'on nous donne un peu de flexibilité", a-t-il plaidé. "Mettre simplement des échéances et des amendes sans avoir la possibilité de flexibiliser ça, c'est très dangereux."

ERIC PIERMONT

En août, l'électrique ne représentait que 12,5% du marché automobile européen, avec une baisse de 10,8% des ventes sur un an.