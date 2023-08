A Marseille, "le nouveau monde" du narcobanditisme plongé dans une logique de vendetta

"Il ne s'agit ni plus ni moins que de la reprise du conflit entre +Yoda+ et +DZ Mafia+", a insisté Frédérique Camilleri, la Préfète de police, devant la presse mercredi.

Et la Préfète de souligner "la banalisation du recrutement des tueurs" par chaque réseau, "comme on recrute un guetteur": "il n'y a plus d'équipe de tueurs attitrés comme avant". Et les tueurs sont parfois aussi jeunes que leurs victimes: début avril, c'est ainsi Matteo F., 18 ans, qui est interpellé, soupçonné d'avoir abattu Djibril, 15 ans, et Kaïs, 16 ans. Pour tous les "contrats" qu'il aurait exécutés, il a affirmé avoir perçu 200.000 euros.

Et le vivier de candidats ne semble pas se tarir, malgré l'arrestation en flagrant délit de cinq commandos depuis le printemps, soit 17 personnes au total.

"Pour les anciens de la PJ, quand une équipe de tueurs était interpellée, c'était six mois de calme, mais c'est fini ça", constate Mme Camilleri.

Paradoxalement, si le nombre de morts s'emballe en 2023, c'est une année d'activité record pour les enquêteurs, souligne la Préfète: 740 armes saisies, dont 62 fusils d'assaut (+24% par rapport à 2022), 1.144 trafiquants interpellés à Marseille (+26%), 12 millions d'euros d'avoirs criminels saisis, des points de deal en diminution constante (70 de moins qu'en 2021).

Avec l'interpellation en juin en Algérie de Mohamed Djeha, dit "Mimo", c'est même un des plus gros trafiquants de drogue de France, ex-boss de la cité marseillaise de la Castellane, qui est mis hors d'état de nuire.

- "Tout le monde veut partir d'ici" -

Il y a tout un travail pour remonter au plus haut des réseaux, insiste Mme Camilleri, et "pour s'attaquer à l'argent sale": "Nous cherchons à toucher au portefeuille, en frappant les points de deal, +la vache à lait+ des réseaux, mais aussi les collecteurs d'argent et les réseaux de blanchiment".

Face "à la tectonique des plaques entre réseaux", la stratégie de "pilonnage" des points de deal va elle continuer.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi l'envoi à Marseille de la CRS 8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, "afin d'y mener des opérations cibles contre les trafics de drogue au cours des prochain jours".

Cette unité restera à Marseille environ une semaine, avec pour objectif de mener des actions coups de poing contre le trafic, sur les points de deal notamment.

Pour répondre au fléau de la drogue, Emmanuel Macron a annoncé en juin des mesures inédites contre "l'inégalité scolaire" et le risque de recrutement par les réseaux. Le président français s'était rendu notamment dans les quartiers sensibles du nord de la ville gangrénés par le narcotrafic pour dévoiler l'Acte II de son plan "Marseille en grand" destiné à lutter contre la pauvreté et donner une nouvelle dynamique à la cité.

Des habitants lui ont fait part de leur désarroi: "On est pris en otage, nous avons peur de sortir la nuit, tout le monde veut partir d'ici", a lancé une habitante du quartier de La Busserine.