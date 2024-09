Matignon: Macron "teste" Cazeneuve et Bertrand, la surprise Beaudet émerge

Bertrand GUAY

Emmanuel Macron a reçu lundi Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, mais c'est un troisième nom, plus inattendu, qui a émergé comme possible Premier ministre dans une configuration quasi-ingouvernable: le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Thierry Beaudet, inconnu du grand public.

Leurre, ballon d'essai ou piste crédible? La classe politique et les observateurs s'interrogent sur ce profil de la société civile, à la sensibilité plutôt de gauche, qui surgit à la fin de tractations ponctuées par leur lot d'hypothèses sans lendemain.