Médias: la Dépêche du Midi condamnée à verser 50.000 euros à une ancienne journaliste

Le journal a été jugé coupable d'avoir, en 2017, embauché en CDI cette journaliste précédemment en CDD au sein de sa rédaction toulousaine, mais cette fois via son agence de presse interne Dépêche News, soit dans des "conditions sociales et salariales nettement moins favorables qu'avant" et que celles dont bénéficient les journalistes directement salariés par la Dépêche du Midi, selon un communiqué du syndicat national des journalistes (SNJ).

Comme l'a révélé le site d'investigation Média Cités, les prud'hommes ont en conséquence condamné le quotidien et son agence de presse à verser à cette journaliste 50.000 euros au titre notamment de rappels de salaire et de congés payés, mais aussi de dommages et intérêts pour "non-respect des dispositions conventionnelles de salaire et de classification", précise le SNJ.

Contactée par l'AFP, la direction a indiqué mardi ne pas souhaiter "communiquer sur ce sujet".

"En l'espèce, l'organisation mise en place au sein du groupe La Dépêche, qui consiste à faire travailler les journalistes de la SAS +Dépêche News+ au même titre que ceux de la SA +Groupe La Dépêche du Midi+ à la rédaction des éditions régionales et numériques, avec des statuts et des salaires différents, afin d'en tirer des économies, démontre la présence d'un délit de marchandage", détaille le jugement des prud'hommes cité par le syndicat.