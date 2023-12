Meublés touristiques: l'Assemblée commence l'examen d'un texte très attendu

L'examen de ce texte transpartisan en première lecture a commencé en début de soirée et s'est achevé à minuit sans que les députés n'aient même adopté l'article 2.

Un texte très attendu, et qu'il faudra attendre encore: les députés ont commencé mercredi soir l'examen d'une proposition de loi visant à réguler les meublés touristiques de type Airbnb, accusés de nuire à la location de longue durée, sans parvenir jusqu'au vote.

Le texte porté par Annaïg Le Meur (Renaissance) et Iñaki Echaniz (PS) avait été mis une première fois à l'agenda au printemps avant d'être reporté sine die.

Le groupe LR avait décidé la semaine dernière de s'opposer à l'examen simplifié de la proposition de loi, ce qui aurait pu accélérer les débats. Au cours des discussions, les députés LR et RN ont multiplié les manoeuvres - rappels au règlement, prises de parole multiples, demandes de suspension - conduisant à les ralentir.

"Aujourd'hui on a un problème de logement et vous vous amusez à faire des scrutins publics et à nous empêcher de voter", s'est emporté peu avant minuit M. Echaniz.