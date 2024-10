Michel Barnier fera sa déclaration de politique générale, mais ne la soumettra pas au vote

Avant lui, Élisabeth Borne et Gabriel Attal avaient fait de même. Depuis l'instauration de la Vème République en 1958, le gouvernement n'a plus besoin d'être investi par le Parlement, car il tient son pouvoir du Président de la République et de lui seul.

En revanche, l'Assemblée nationale peut le renverser. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, la gauche du nouveau Front populaire va déposer une motion de censure. Mais comme aucun parti ni aucune coalition n'a la majorité absolue, cette motion de censure ne sera pas votée.

Il faudrait que le Rassemblement national joigne ses suffrages à ceux de la gauche, ce qu'il ne fera pas. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon pourront donc vociférer cet après-midi dans l'hémicycle. Michel Barnier sera toujours Premier ministre ce soir.