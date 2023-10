Michelin envisage de réduire sa production de pneus en Allemagne

Le groupe français Michelin a confirmé jeudi à l'AFP qu'il envisageait une réduction de sa production de pneus en Allemagne, après la publication d'informations dans la presse allemande et française évoquant la possibilité de fermeture de deux usines avec 1.500 emplois menacés.

Michelin justifie sa décision par "un contexte de pression concurrentielle croissante et d'augmentation des coûts de fabrication et de fonctionnement en Allemagne".

"Michelin Allemagne a engagé une consultation avec ses partenaires sociaux" au sujet de "la situation de la compétitivité et la réduction de la production des sites de Michelin Karlsruhe et Trèves ainsi que Hombourg", a indiqué un porte-parole du groupe.

"Ces échanges entre Michelin Allemagne et ses partenaires sociaux visent à explorer les scénarios possibles à propos de cette situation" et "aucune décision n'est prise pour le moment", a précisé le groupe français.

"Dans un contexte de crise énergétique et de concurrence asiatique, la direction de Michelin envisage la fermeture de deux sites de production en Allemagne: Trèves et Karlsruhe", affirmait mercredi le quotidien régional français La Montagne. "Un troisième site allemand, à Hombourg, devrait réduire la voilure" et "1.500 postes seraient concernés" au total par cette restructuration, selon le journal auvergnat.

Basé à Clermont-Ferrand, le groupe Michelin est présent en Allemagne "depuis le début du 20e siècle". Il y emploie 5.400 personnes sur l'ensemble de ses sites de production, a indiqué l'entreprise française.