Mobilisation des professionnels du spectacle vivant contre l'extrême droite à Paris

Quelques centaines de professionnels du spectacle vivant se sont réunis jeudi à Paris contre "l'extrême droite" et pour dénoncer "l'affaiblissement du service public" suite à l'appel commun de quinze syndicats (salariés et employeurs).

"On a vu que le métier est de plus en plus précaire (...) et qu'il était de plus en plus difficile d'exercer nos emplois", estime Eurialle Livaudais, comédienne de 33 ans. "Avec l'extrême droite, ce sera encore pire que sous le régime déjà ultra-libéral d'(Emmanuel) Macron."

"On veut faire barrage au Rassemblement national et aux idées sombres qu'ils veulent nous imposer dans le secteur culturel", avance Chiara Breci, directrice artistique et codéléguée générale du Synavi (Syndicat national des arts vivants).

L'arrivée au pouvoir de l'extrême droite laisserait présager, selon elle, "une grande impossibilité de liberté dans la programmation" ainsi "qu'une baisse des financements".