"On a montré que le surf est un sport olympique", se réjouit Kauli Vaast

Réponse : "Incroyablement bien. C'est un sacré marathon depuis la finale, j'enchaîne. Mais ce ne sont que de belles expériences, des nouvelles rencontres, des activités et des événements de folie. Finir les Jeux avec une belle parade et une remise de la légion d'honneur samedi dernier, c'était incroyable."

R : "Jérémy a été là tout le temps, depuis le début de ma carrière. On a une relation très forte, c'est comme mon grand frère. Je l'ai suivi partout, comme un petit rémora (poisson ventouse qui se colle sous les requins, ndlr), depuis mon plus jeune âge. J'étais une éponge, je m'imprégnais de son expérience. Il l'a partagée avec amour et c'est pour ça qu'on est aussi fusionnels aujourd'hui. Je lui dois tout. Il était là lors de ma qualification pour les Jeux, lors des entraînements et jusqu'à la finale."

Q : Désormais discipline olympique, le surf pourrait-il prendre de l'ampleur en France ?

JOEL SAGET

R : "Le surf, en France, c'est un peu considéré comme un loisir. Mais depuis les Jeux de Tokyo, on a montré que c'est un sport olympique, avec de vrais athlètes. Et je pense que cette victoire va faire du bien à cette communauté de surfeurs, en montrant qu'on a des belles vagues en France, en Polynésie. J'espère que ça va motiver tous ces jeunes, ces espoirs du surf français qui arrivent et qui sont très forts."

Q : Le surf garde une image très masculine. Peut-il se féminiser davantage ?

R : "Franchement ces dernières années, les filles ont atteint un niveau hallucinant. Et c'est beau à voir. Elles sont capables de faire des choses incroyables que les garçons ne sont pas toujours capables de faire. Donc j'espère que ça va aider toutes ces femmes à vouloir performer, à s'imposer et à montrer qu'elles sont présentes dans le monde de la glisse, et surtout dans le surf."