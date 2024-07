Mort de Jean-Pierre Descombes, figure des années 70-80 avec "Les Jeux de 20 heures"

Coprésentateur de cette émission très populaire, avec entre autres Maître Capello, l'animateur était atteint de cette maladie neurologique depuis plus d'une dizaine d'années. Il est mort à son domicile, a annoncé lundi à l'AFP son fils Romain Descombes.

Après "Les Jeux de 20 heures", Jean-Pierre Descombes avait été la voix off d'autres divertissements à succès des années 80 et 90, "Le juste prix" et "Une famille en or" sur TF1.