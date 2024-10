Municipales au Brésil: fermeture des bureaux de vote, suspense à Sao Paulo

Les bureaux de vote ont fermé dimanche au Brésil, où près de 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs maires et leurs conseillers municipales, lors d'un scrutin à l'issue incertaine à Sao Paulo, où un outsider populiste s'est hissé parmi les favoris.

Elle ont lieu alors que le Brésil est ravagé par de terribles incendies de forêt. Paradoxalement, le thème de l'environnement a été largement relégué aux oubliettes dans les discours des principaux prétendants.

"Ils auraient dû en parler davantage, ils ont banalisé les incendies. Parfois, on regardait le ciel, et même s'il faisait beau, on ne voyait pas le ciel tellement il y avait de la fumée", déplore Jailma Rodrigues da Silva, électrice à Rio de Janeiro.

À Sao Paulo, la ville la plus peuplée d'Amérique Latine (12 millions d'habitants), le duel attendu entre le maire sortant Ricardo Nunes, allié de M. Bolsonaro, et Guilherme Boulos, soutenu par Lula, s'est transformé en une lutte à trois pour deux places au second tour, le 27 octobre, avec l'irruption de l'outsider Pablo Marçal.