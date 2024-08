Musée du Louvre: 22% de visiteurs en moins pendant les JO

David GRAY

Le musée du Louvre a annoncé lundi avoir enregistré une baisse de 22% sur un an de son nombre de visiteurs entre le 27 juillet, lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, et le 11 août, fin de la compétition.

Si la fréquentation est restée stable (-1%) du 1er au 14 juillet par rapport à 2023 (351.634 visiteurs), elle a diminué de 45% entre le 15 et le 26 juillet, avec deux jours de fermeture et l'annulation d'une nocturne, a détaillé le plus grand musée du monde.