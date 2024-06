"Ne restez pas sans voix": trains et cars régionaux gratuits en Occitanie pour les législatives

Trains et cars régionaux seront gratuits dans toute la région Occitanie pour le premier et second tour des élections législatives, à condition de se rendre à son bureau de vote, a annoncé la région administrée par la socialiste Carole Delga.

Cette mesure lors des week-ends des 30 juin et 7 juillet est conditionnée à des justificatifs assez légers concernant le car mais plus contraignants pour les trains.