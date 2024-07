Négociations de couloirs et crispations: les six heures pour réélire la présidente de l'Assemblée

Bertrand GUAY

Des tractations de couloirs, des tensions et un éventail kanak: les députés ont eu besoin de près de six heures jeudi pour réélire Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée dans une ambiance partagée entre gravité et crispations.

20H45, Yaël Braun-Pivet apprend sa reconduction dans l'hémicycle, à l'issue d'une âpre bataille en trois tours face au candidat de gauche, le communiste André Chassaigne, et au RN Sébastien Chenu notamment.