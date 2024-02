Négociations médecins libéraux/Sécu: les tarifs des consultations au menu du jour

Ce nouveau round initialement prévu le 25 janvier avait été décalé, notamment pour laisser le temps au gouvernement et à la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, de prendre leurs marques.

Les syndicats de médecins libéraux et l'Assurance maladie se retrouvent jeudi pour une nouvelle séance de négociations tarifaires, la première depuis l'entrée en fonction du gouvernement Attal.

Il est particulièrement attendu par les syndicats de médecins, l'Assurance maladie devant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les propositions tarifaires pour les cinq ans à venir.

Cette fois "c'est sûr, on parle business" et "s'il n'y a pas trente euros sur la table (pour la consultation de base chez le généraliste, ndlr), j'appellerai la ministre, et demanderai un arbitrage", avertissait mi-janvier le président du syndicat CSMF, Franck Devulder, en marge de sa cérémonie de voeux.

"Nos demandes sont économiquement atteignables. On n'est pas loin, à 600, 700 millions d'euros près, de ce qui avait été mis sur la table il y a quelques mois. (...) Dans un système qui coûte 250 milliards d'euros par an juste pour la santé", c'est "une question de choix politique, il faut savoir ce qu'on veut", avait-il dit.