Net rebond de la mobilisation dans plusieurs villes françaises

Les manifestants contre la réforme des retraites étaient nettement plus nombreux jeudi dans de nombreuses villes françaises pour la neuvième journée de mobilisation, d'après les chiffres des syndicats comme ceux des autorités.

Participation également en forte hausse à Lyon (22.000 à 55.000), Brest (20.000 à 40.000) ou Montpellier (18.000 à 40.000), où la mobilisation est toutefois restée en deçà des sommets enregistrés lors des précédentes journées, surtout le 31 janvier et le 7 mars.

Le regain par rapport à la précédente journée de mobilisation était aussi observé dans des villes moyennes comme Agen (4.000 à 6.000), Laval (5.200 à 9.600) ou Valenciennes (3.100 d'après la police).

Si les estimations variaient le plus souvent du simple au double, certaines villes se distinguaient par des écarts plus prononcés, notamment Saint-Etienne (6.200 à 35.000), Nice (5.200 à 40.000) et, comme à l'accoutumée, Marseille où la préfecture a compté 16.000 manifestants, soit dix-sept fois moins que les 280.000 avancés par la CGT.