Neuf ans après les attentats, Charlie Hebdo "fait encore peur"

C'est entouré d'un dispositif de sécurité qui ne le quitte plus, que Riss s'est rendu jeudi au lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse. Une table ronde y était notamment organisée en mémoire de Bernard Maris, l'un des 12 membres de l'équipe tués dans l'attentat, qui a été en classe dans cet établissement, puis y a enseigné l'économie.

Près d'une décennie après l'attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, Riss, dessinateur et aujourd'hui directeur de publication du journal satirique présent lors de l'attaque, revient sur les enjeux de la liberté d'expression.

De son vrai nom Laurent Sourisseau, Riss a estimé, lors d'un entretien avec l'AFP, que la vision de Charlie Hebdo rend "les gens un peu frileux", mais qu'il faut parfois "bousculer" la liberté d'expression pour qu'elle vive, et ce grâce au dessin, "langage international" compris de tous.

Question: Neuf ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, où en est la liberté d'expression?

Réponse: On fait des commémorations, on célèbre les morts. Mais est-ce que les gens n'ont pas toujours un peu peur de ce que raconte Charlie Hebdo? Les idées et la vision du journal ne sont-elles pas (...) aussi subversives qu'il y a neuf ans?