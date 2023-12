Neuf hommes jugés à Lille pour un trafic transfrontalier de déchets

Entre 2018 et 2021, près de 10.000 tonnes de déchets provenant de Belgique ont ainsi été déversées illégalement dans le nord et l'est de la France, entraînant un préjudice estimé à plus de 1,5 million d'euros.

Des déchets ont également été amenés à des sites de traitement de Suez et Veolia, accompagnés de faux documents, et sans que ces sociétés touchent le règlement correspondant.

Des communes situées dans le Nord, en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, et des associations de défense de l'environnement figurent parmi les parties civiles.