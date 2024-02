Nicole Belloubet ministre de l'Education, Oudéa-Castéra aux Sports, gouvernement de 35 membres

Le MoDem conserve quatre postes, malgré les critiques de François Bayrou, qui avait annoncé mercredi qu'il n'entrerait pas au gouvernement. Outre Marc Fesneau (Agriculture), Jean-Noël Barrot devient ministre délégué chargé de l'Europe, Sarah El Haïry ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, et la députée Marina Ferrari devient secrétaire d’État au Numérique.

Stanislas Guérini conserve son rang de ministre de plein exercice de la Fonction publique.

A Bercy, les ministres délégués Roland Lescure (Industrie et Énergie), Olivia Grégoire (Entreprises, Tourisme et Consommation) et Thomas Cazenave (Comptes Publics) sont reconduits.

L'ex-ministre du Logement Patrice Vergriete devient ministre délégué aux Transports. Il est remplacé sur son précédent portefeuille par le député Renaissance Guillaume Kasbarian, qui aura rang de ministre délégué.