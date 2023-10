Niger: premiers départs de militaires français, selon l'état-major

L'état-major français a confirmé mardi à l'AFP les premiers départs de militaires et d'équipements français du Niger "conformément à la planification, à la coordination en cours".

Environ 1.400 soldats et aviateurs français était jusqu'ici déployés au Niger, à Niamey et sur deux bases avancées dans le nord-ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, dans le cadre de la lutte antijihadiste aux côtés des Nigériens.