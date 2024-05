Nommer les rues, une obligation qui "change tout" dans les villages

"Plus simple pour les secours ou le courrier", le numérotage des habitations et la dénomination des rues rendus obligatoires à partir du 1er juin dans les communes de moins de 2.000 habitants, facilitent le quotidien de certains métiers et des villageois.

