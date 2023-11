Nordahl Lelandais de nouveau face aux juges pour une agression sexuelle sur sa petite-cousine

D'après le parquet, il devrait se dérouler à huis clos à la demande de la victime.

Ma cliente "craint la médiatisation" et "la présence de Nordahl Lelandais", mais a "hâte que tout ceci se termine", plus de six ans après les faits, a affirmé à l'AFP son avocat Me Arnault Monnier.

"Elle se souvient encore de son regard noir et inquiétant" à l'époque et "avait déjà mal vécu la confrontation" avec le prévenu lors de l'enquête, a-t-il relaté.