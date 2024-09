Nouvelle-Calédonie: Christian Tein, détenu en métropole, désigné président du FLNKS

Par la nomination de M. Tein, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) acte la reconnaissance de la CCAT en tant qu'outil de mobilisation du Front et plus seulement de l'Union calédonienne (principal parti indépendantiste, composante du FLNKS), a expliqué Laurie Humuni, secrétaire générale du Rassemblement démocratique océanien (RDO), autre formation membre du FLNKS et actuellement à l'animation de son bureau politique.

La désignation du leader kanak s'est faite en l'absence des deux autres composantes du FLNKS: le Parti de libération kanak (Palika) et l'Union progressiste mélanésienne (UPM). En raison de divisions internes et de dissensions quant au rôle de la CCAT, ils avaient annoncé leur refus de participer au 43e congrès du Front vendredi et samedi à Koumac, dans le nord de l'archipel français.

L'un comme l'autre avaient également prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas les motions politiques issues de la réunion.

La Nouvelle-Calédonie est plongée dans une profonde crise économique, politique et sociale depuis les violences consécutives à la réforme d'élargissement du corps électoral calédonien. Votée à Paris, elle est accusée par les indépendantistes de réduire le poids politique des autochtones kanak.