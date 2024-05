Nouvelle-Calédonie: des signes d'un lent retour à la normale

Jusqu'à 3.500 effectifs de forces de l'ordre, au total, vont être déployés dans cet archipel français du Pacifique Sud engagé depuis 1998 dans un processus d'émancipation. Un projet de loi constitutionnelle a déclenché des émeutes et aucune sortie de crise politique ne se dessine pour l'heure, faute d'accord entre loyalistes et indépendantistes.

Etat d'urgence levé, couvre-feu maintenu et un calme relatif qui se confirme nuit après nuit: la Nouvelle-Calédonie poursuit mardi son fragile retour à la normale dans la foulée d'une crise aiguë, marquée par sept décès, des barrages et des dégradations.

Dans le quartier populaire de Montravel à Nouméa, majoritairement peuplé par les communautés kanak et océanienne et qui a été à la pointe de la révolte, aucun barrage n'était dressé mardi. De la fumée s'échappe encore de hangars qui se consument depuis des jours, sous le regard de gendarmes mobiles postés un peu plus loin.

A Dumbéa-sur-Mer, en périphérie de Nouméa, un barrage a été réduit à un simple ralentisseur et les militants alentour se montrent détendus. L'un garde une hache à la main, mais aucune tension n'est palpable.

Des barricades restent dressées ailleurs mais le retour à la normale, même fragile, semble se ressentir également du côté des personnes qui les tiennent. "La nuit a été calme, oui. Ca se calme", concède l'une d'elles auprès de l'AFP.