Nouvelle-Calédonie : Macron exhorte toutes les parties à s'entendre d'ici la fin 2023

Lors d'une réunion avec toutes les parties prenantes à l'Elysée, le chef de l'Etat a "insisté sur la nécessité d’arriver à cet accord pour s’engager pleinement sur le chemin du pardon et de l'avenir", a indiqué la présidence.

Emmanuel Macron a exhorté vendredi indépendantistes et non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie à aboutir à un accord sur le statut de l'archipel d'ici la fin de l'année en vue d'une révision constitutionnelle au début 2024.

Ce chemin implique de "reconnaître les histoires de chacun" et "d'aller plus loin" dans le développement économique et social de l'archipel avec des "investissements majeurs", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron a aussi "rappelé l'enjeu de 2024 et la nécessité d'avancer dans ce calendrier contraint". "Le gouvernement travaille sur un accord d’ici à la fin de l’année", a insisté l'Elysée.

Les deux camps n'avaient plus échangé directement sur l'avenir de l'archipel depuis 2019 et le référendum du 12 décembre 2021 remporté par le "non" à l'indépendance, mais boycotté par les indépendantistes.