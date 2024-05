Nouvelle-Calédonie: une réforme sensible à l'Assemblée, de vives tensions dans l'archipel

A 17.000 kilomètres de Nouméa, l'Assemblée nationale se penche lundi sur une révision constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de l'archipel, un point sensible qui cause de vives tensions sur place entre loyalistes et indépendantistes.

Véhicules incendiés, pillages, barrages filtrants, interpellations... Sur le Caillou, des violences ont émaillé la journée et la soirée de lundi, à l'approche de l'examen des parlementaires à Paris.