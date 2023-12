Nouvelle grève de médecins hospitaliers en Angleterre en décembre et janvier

La grève est prévue du 20 au 23 décembre puis du 3 au 9 janvier, ces six jours d'affilée en début d'année représentant la grève la plus longue dans l'histoire du service public de santé britannique, le NHS.

Les "junior doctors" se sont vu proposer une hausse de 3% en plus de celle de 8,8% en moyenne déjà accordée cet été, mais selon le syndicat BMA (British Medical association), ces propositions reviennent toujours à une baisse du pouvoir d'achat pour nombre de médecins.

"Ce sera la plus longue grève dans l'histoire du NHS pendant la période la plus chargée et la plus dure de l'année", a réagi Julian Hartley, directeur général de NHS Providers, organisme qui regroupe les centres hospitaliers.

Souffrant de sous-effectifs et de listes d'attente à rallonge, le système de santé britannique a été marqué ces derniers mois par une série de grèves de diverses catégories de personnel, notamment un mouvement inédit chez les infirmières.