Nouvelles évacuations d'aéroports français après des alertes

Les plateformes de Bordeaux, Metz et Tours ont dû être évacuées mais ces incidents étaient terminés en début d'après-midi, selon ces sources.

Des "démineurs (sont) sur place pour une levée de doute", a précisé la préfecture, sans indiquer quand les vols pourraient reprendre.

En fin d'après-midi, une dizaine de vols à destination de cette infrastructure étaient annulés et deux autres déroutés. Huit départs étaient annulés.

L'Euroairport, qui a déjà fait l'objet de deux évacuations la semaine dernière, est l'un des plus gros aéroports français et le troisième de Suisse après Zurich et Genève. Il a enregistré en 2022 un trafic de 7 millions de passagers.