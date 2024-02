Nuit de la solidarité: près de 3.500 sdf dans Paris, en hausse de 16%

Dans la capitale, les arrondissements du centre et du nord-est concentrent le plus de personnes à la rue: d'abord Paris centre, où le nombre de SDF a bondi de 386 à 659 personnes, puis le 12e où il augmente aussi dans de fortes proportions (de 274 à 457), et le 19e où il diminue légèrement (380 au lieu de 400).

Sur les 3.500 personnes recensées, les trois-quarts "ont été rencontrées dans les rues de Paris et un quart dans des secteurs spécifiques" comme les talus du périphérique, les parcs et jardins, les gares, les bois de Boulogne et Vincennes ou les stations de métro.

Début janvier, lors d'un épisode de froid intense, le gouvernement a annoncé des crédits supplémentaires de 120 millions d'euros, correspondant à 10.000 places en plus au plan national.