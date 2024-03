Opérations "XXL" contre la drogue en France : plus de 1.700 interpellations

Gérald Darmanin a dressé samedi à Saint-Denis un nouveau bilan de ses opérations antidrogues, baptisées "Place nette XXL", qui produisent selon lui "énormément d'effets" et vont se poursuivre en France malgré les réserves d'acteurs de terrain.

"Sur le plan national, les opérations antidrogues continuent à produire énormément d'effets: nous sommes à 1.738 interpellations, 150 kilos de drogues saisis (...), 2,4 millions d'euros et plus de 20.000 gendarmes et policiers mobilisés", a détaillé le ministre de l'Intérieur lors d'un point presse devant la gare de Saint-Denis.

"Nous allons continuer ces opérations anti-drogue", a-t-il ajouté.