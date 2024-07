Orange sera le seul opérateur des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, une première

Le groupe de télécommunications Orange sera le fournisseur officiel et le partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a-t-il annoncé mardi lors d'une conférence de presse. Pour la première fois, un seul opérateur connectera les 878 évènements sportifs, 120 sites officiels et quelque 14.900 athlètes de la plus grande compétition du monde, précise Orange. À titre d'exemple, cinq opérateurs étaient présents aux Jeux de Tokyo.