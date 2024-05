Orléans: un ancien prêtre jugé pour viols et agressions sexuelles sur mineurs

Le procès d'un ancien prêtre, accusé de plusieurs viols et agressions sexuelles sur des jeunes garçons commis dans la métropole orléanaise et lors de colonies en Bretagne notamment, s'est ouvert mardi devant la cour d'assises du Loiret.

Le sexagénaire, ordonné prêtre en 1989 qui a été relevé de ses fonctions et renvoyé à l'état laïc depuis la révélation des faits, est accusé de "viols et attouchements sexuels" commis, dans les années 1990 et 2000, sur quatre plaignants qui étaient âgés de moins de 15 ans à l'époque.

L'ancien recteur de la basilique de Cléry-saint-André (2013-2018), anciennement rattaché à la paroisse Saint-Paterne d'Orléans, est accusé d'avoir commis ces faits alors qu'il avait "autorité" sur ces enfants.

Selon les victimes qui se sont constituées partie civile, Olivier de Scitivaux de Greische s'introduisait dans les cabines de douche pour les observer, obligeait les enfants à faire des fellations, les masturbait et parfois les violait lorsqu'il était invité chez la famille de certains mineurs, en marge des activités paroissiales ou lors de colonies de vacances à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor).