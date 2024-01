Oudéa-Castéra, la bonne élève qui a raté sa rentrée

Elle a justifié la scolarisation de ses trois fils à l'école privée catholique Stanislas à Paris en raison de "paquets d'heures" non remplacées à l'école publique, alors qu'en réalité seul l'aîné de ses enfants y a fait un bref passage de six mois en petite section de maternelle et que son institutrice dément avoir été absente, a révélé ensuite le quotidien Libération.

Cette femme de 45 ans, jamais élue, a bénéficié d'une promotion éclair en obtenant, en plus des Sports et des JO, le ministère toujours très sensible en France de l'Education, mais elle est depuis pilonnée par les syndicats enseignants et oppositions politiques.

Alors que son année et demie aux Sports et aux JO est saluée par des interlocuteurs qui louent cette tête bien faite, Sciences-Po-ENA-Essec, qui a aussi été championne de tennis junior, elle est brocardée depuis plusieurs jours comme un symbole de certaines élites françaises mariant la politique et les mondes de l'argent et des médias, pratiquant l'entre-soi scolaire et affichant sans complexe leur mépris de l'école publique.