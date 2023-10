Ovation debout au défilé Vuitton malgré les écologistes et Jeremstar

Au premier rang, les actrices Cate Blanchett et Zendaya, comme la papesse de la mode Anna Wintour, se sont levées pour applaudir le directeur artistique des collections femme, Nicolas Ghesquière, après le show à l'esprit jeune, léger et positif.

Les costumes aux formes élaborées mais pas du tout formels sont composés de mini-jupes et de vestes amples. L'accent est mis sur les jambes avec le collant blanc et des chaussures à talon arty.

Cheveux au vent, chemise ample, jupe longue aérienne, ceinture sur les hanches: le début de la collection est bohème. Les rayures et les carreaux coexistent dans le même look.

Les pantalons étroits se portent avec des hauts volumineux ou des vestes cintrées.

- "Climat" et "précarité" -

Un tailleur pantalon trois pièces gris est loin de dégager de l'ennui, grâce à la veste raccourcie et au manteau décontracté.

Jaune, rose, brillances: l'ambiance est joyeuse et festive, portée par plusieurs morceaux issus de l'album de la chanteuse Zaho de Sagazan.

Après les défilés au Louvre ou musée d’Orsay, celui-ci se déroule dans un immeuble emblématique de l'Art Nouveau du 19e siècle, adjacent à la boutique Vuitton sur les Champs-Elysées.

Il est en travaux et deviendra, à terme, l'écrin d'un nouveau projet que la maison ne dévoile pas pour l'instant.

La scénographie dans un décor "travail en cours", avec du polyéthylène orange couvrant l'espace, est conçue par le décorateur de cinéma américain James Chinlund (Avengers, Le Roi Lion, The Batman), en collaboration avec l'agence espagnole Penique, spécialisée dans les structures gonflables.

Tous les éléments du décor seront recyclés, promet la maison.

Malgré ces engagements, Louis Vuitton reste dans le collimateur des militants écologistes.

Avant le défilé, trois militants de Dernière Rénovation ont aspergé de peinture l'entrée du bâtiment du groupe LVMH, visant également la boutique Louis Vuitton attenante. Leurs t-shirts portaient l'inscription: "Leur égoïsme tue".

"Les élites se gavent pendant que nous on crève! Les évadés fiscaux et les profiteurs de crise volent l'argent dont on a besoin! (...) Les morts du climat et de la précarité sont sur leur conscience", ont accusé les militants dans un communiqué reçu par l'AFP.

En mai, la façade de la Fondation Louis Vuitton, l'un des musées les plus fréquentés de Paris, a été recouverte de peinture par l'organisation environnementale Extinction Rebellion, pour dénoncer notamment "l'optimisation fiscale" du groupe LVMH.