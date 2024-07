Panne informatique: "perturbations limitées" dans l'aérien francais, Transavia davantage touchée

En raison de la panne, "il n'est pas possible (...) de réserver un vol, de se connecter à Mon Transavia et de s'enregistrer", a indiqué sur son site internet la filiale d'Air France-KLM, a priori l'entreprise la plus touchée du secteur aérien français, détaillant 48 vols annulés dans un nouveau bilan à 16H00.

Ces suppressions de vols interviennent en pleine période estivale, quand les Boeing 737 et Airbus A320 de la compagnie sont pleins. Sur la base de quelque 180 places par appareil, plus de 8.500 clients de Transavia France pourraient être affectés par les conséquences de la panne, liée à une mise à jour défectueuse d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité CrowdStrike sur les systèmes d'exploitation Windows (Microsoft).

Contacté par l'AFP, le gestionnaire des aéroports de Paris a indiqué que la panne avait en effet "un impact sur les opérations des compagnies aériennes concernées à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly", le groupe ADP citant pêle-mêle "ralentissement des enregistrements, retards et suspension temporaire de certains programmes de vols".

Ailleurs en France, les conséquences de la panne géante étaient réduites.

"Les programmes de vols au départ des aéroports français sont perturbés", a résumé la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans une publication sur X. L'organisme "invite" les voyageurs à "se rapprocher" de leur compagnie aérienne pour connaître les modalités de leur vol.

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, les retards moyens des grands aéroports français au départ ou à l'arrivée ne dépassaient pas 30 minutes à 16H45, sauf à Bâle-Mulhouse, où ils atteignaient une heure.

A l'aéroport de Lille, qui a constaté depuis 10H00 une panne générale sur le système d'enregistrement informatique et automatisé, "le relais a tout de suite été pris avec un enregistrement manuel", a indiqué la communication de l'aéroport.

A Beauvais, d'où opèrent les compagnies à bas coûts Ryanair et Wizz Air, "des retards sont à prévoir", prévient l'aéroport sur son site internet.

Outre Air France, d'autres compagnies aériennes étaient affectées sur le territoire, avec divers degrés de gravité. La néerlandaise KLM (membre du groupe Air France-KLM) a annoncé avoir dû suspendre "la majeure partie de ses opérations, la panne informatique "rendant impossible la gestion des vols".

La compagnie française Corsair, qui dessert notamment les départements d'outre-mer, a été brièvement touchée par la panne sur son site pour les réservations en ligne, avant un retour à la normale.

"Les équipes du ministère délégué chargé des Transports sont pleinement mobilisées sur le sujet et indiquent qu'à ce stade, en France, cette panne n'a pas d'impact sur les secteurs routier, fluvial, ferroviaire ni sur les transports en commun", a indiqué le cabinet de M. Vergriete dans un communiqué peu après 16H30.

"A ce stade, on n'enregistre pas de pannes", a confirmé le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. "On est nous aussi clients du fournisseur (CrowdStrike). On est très prudents, on sait qu'il peut y avoir des problèmes en cascade, on n'a pas de trains arrêtés à cause d'un problème", a-t-il assuré.

mra-cdu-bj-tsz/tq/ak/liu