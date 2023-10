Parcoursup: 148 bacheliers sans affectation à l'issue de la procédure

"La réduction de la durée de la phase d’admission et son efficacité accrue ont permis aux CAES de prendre en charge plus rapidement les bacheliers sans proposition cette année. A ce jour, 148 lycéens, très majoritairement des lycéens professionnels, continuent à être accompagnés par les CAES", contre 160 l'an dernier, écrivent les ministères dans un communiqué.

Selon un sondage réalisé par l'institut CSA pour les deux ministères auprès de 1.000 néo-bacheliers sur leur perception de Parcoursup, les délais d'attente sont jugés satisfaisants pour 73% des lycéens, soit une hausse de 5 points par rapport à 2022 et ils sont 76% à se déclarer satisfaits des réponses qu’ils ont reçues de la part des formations.

En revanche, 83% des personnes interrogées estiment que la procédure est stressante.

Depuis un an, les deux ministères s'efforcent de réduire le sentiment d'attente des candidats et le stress, en générant des propositions à plus de candidats, plus tôt. "Le processus d'amélioration en continu de Parcoursup se poursuivra en 2024", assurent-ils.