Paris : des tags de cercueils évoquant l'Ukraine devant un journal, deux Moldaves arrêtés

Deux Moldaves ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi en France, soupçonnés d'avoir apposé sur la façade du quotidien Le Figaro à Paris six tags montrant des cercueils et évoquant l'Ukraine, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Les tags, réalisés au pochoir et à la peinture rouge, étaient accompagnés des inscriptions "Stop the Death, Mriya, Ukraine". En ukrainien, "mriya" signifie "rêve". Six visuels identiques ont été retrouvés jeudi matin sur la façade de l'Agence France-Presse (AFP) à Paris, non loin du Figaro.

Selon leurs premières déclarations, les deux suspects, en possession de passeports moldaves, ont affirmé avoir été payés une centaine d'euros pour effectuer ces tags, a ajouté l'une des sources proches du dossier. "Les bombes aérosols et les pochoirs ont été saisis", a-t-elle précisé.