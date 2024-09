Paris Fashion Week: les amazones de Dior, les femmes en Yves chez Saint Laurent

Une allure pour laquelle la "sophistication doit cohabiter avec l'instinct", explique le créateur Anthony Vaccarello dans sa note.

JULIEN DE ROSA

Un costume cravate d'homme gris, beige, ample, avec un blouson cuir camel, la pièce phare de la marque, la femme de cette collection n'est plus en transparence nue comme la dernière, mais comme dans une armure androgyne, qui lui donne confiance.

Le défilé était exceptionnellement organisé au siège même de la maison de couture avec au premier rang des stars comme Lenny Kravitz et Beatrice Dalle, Catherine Deneuve et Kate Moss, Charlotte Gainsbourg et Carla Bruni ou Virginie Efira.