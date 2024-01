Paris félicite Tshisekedi et appelle au "dialogue" en RDC

Paris "adresse ses félicitations" au président réélu et "appelle tous les acteurs politiques et de la société civile congolais à oeuvrer en faveur du dialogue et à contribuer à un climat apaisé et de cohésion nationale", a indiqué la diplomatie française dans un communiqué.

"Dans le contexte de tensions à l'Est de la RDC, la France rappelle son soutien aux initiatives régionales en faveur d'une solution pacifique et durable à la crise actuelle", a ajouté le ministère des Affaires étrangères.