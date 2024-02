Paris: la tour Eiffel fermée un 3e jour consécutif en raison de la grève

"On est déterminés, et on a impression qu'ils le prennent à la légère", résume la déléguée syndicale FO, Nada Bzioui, au troisième jour d'un conflit social qui s'enlise entre la direction et les deux syndicats, la CGT et FO.

"Et cela m'étonnerait que ce soit ouvert demain" jeudi, indique Mme Bzioui.