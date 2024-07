Paris: un automobiliste fonce sur la terrasse d'un café, un mort et plusieurs blessés

Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café parisien, faisant un mort et au moins six blessés, selon une source policière.

Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris mercredi, pour une raison indéterminée à ce stade et faisant un mort et au moins trois six, a-t-on appris de source policière et proche de l'enquête.

Les faits ont eu lieu vers 19h30. Plusieurs blessés se trouvent en urgence absolue, a précisé la source policière. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, mais le passager a été interpellé, a détaillé cette source. Il était positif aux stupéfiants et à l'alcool, selon la source proche du dossier.