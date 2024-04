Pas de passe rail cet été, gouvernement et régions se rejettent la responsabilité

La mise en place d'un "passe rail" estival réservé aux jeunes ne pourra avoir lieu cette année comme l'avait promis le président Emmanuel Macron, le gouvernement et plusieurs régions s'en rejetant la responsabilité.

Le chef de l'Etat s'était dit en septembre "favorable" à l'instauration d'un forfait mensuel ouvert à tous pour voyager partout en France grâce aux trains régionaux et aux liaisons Intercités. L'initiative visait à rendre le train plus attractif et abordable, en s'inspirant du forfait existant en Allemagne à 49 euros par mois.