Passage de la flamme annulé en Nouvelle-Calédonie: "Priorité au retour au calme"

"Je pense que chacun le comprend, compte tenu du contexte, priorité vraiment à la consolidation du retour à l'ordre public, et puis à l'apaisement", a-t-elle dit à la presse lors de l'étape de Coupe du monde d'épée à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris.

"Priorité à la sécurité des habitants, priorité au retour au calme, et priorité à l'amélioration politique de la situation", a affirmé la ministre alors que les violences liées aux émeutes en Nouvelle-Calédonie, archipel français du Pacifique-Sud, se poursuivent samedi avec un sixième mort en six jours, selon les autorités, et une situation "loin d'un retour à l'apaisement" selon la maire de Nouméa.