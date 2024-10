Pékin annonce la fin de ses manoeuvres militaires autour de Taïwan

L'armée chinoise a annoncé lundi avoir achevé ses manoeuvres militaires d'encerclement de Taïwan, entamées le même jour avec des avions et navires de guerre en signe "d'avertissement" aux "séparatistes" de l'île.

Les exercices de lundi, nommés Joint Sword-2024B ("Epées tranchantes unies-2024B") se sont notamment déroulés dans des zones situées au nord, au sud et à l'est de Taïwan, selon l'armée chinoise.

La Chine a "terminé avec succès" ces manoeuvres, qui ont permis de "tester pleinement les capacités d'opérations conjointes intégrées de ses troupes", a indiqué lundi soir dans un communiqué Li Xi, un porte-parole de l'armée chinoise.

Ces exercices comprenaient notamment "des patrouilles de préparation au combat mer-air, le blocus de ports et zones clés" ou encore "l'assaut de cibles maritimes et terrestres", avait-il indiqué plus tôt dans la journée.

- Record d'avions -

Taïwan a détecté lundi un total de 125 avions chinois près de l'île, a déclaré un haut-responsable du renseignement au ministère taïwanais de la Défense, le lieutenant-général Hsieh Jih-sheng, qui a évoqué un "record pour une seule journée".