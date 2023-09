Perquisition en France dans le secteur des cartes graphiques

"A ce stade, cette intervention ne préjuge bien évidemment pas de la culpabilité de l'entreprise concernée par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir", souligne mercredi l'autorité française dans son communiqué.

Cette opération "de visite et de saisie inopinée" a eu lieu mardi et a visé, selon le magazine français Challenges, le géant américain des cartes graphiques Nvidia, installé à l'ouest de Paris et près de Nice.