Pétrole: la consommation mondiale ralentit sa croissance

La consommation mondiale de pétrole a continué d'augmenter au deuxième trimestre 2024, mais à un rythme moindre que l'an passé, en raison essentiellement du ralentissement de la construction et de l'industrie en Chine, indique l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel.

Au total pour l'année 2024, l'AIE prévoit une consommation mondiale de 103,06 millions de barils par jour, contre 102,09 mbj en 2023 et 100,6 mbj en 2019.

"La demande mondiale devrait croître de moins de 1 million de barils par jour en 2024 et en 2025", soit au dessous de la tendance de croissance d'avant la pandémie, prévoit l'AIE, qui a ainsi maintenu quasi inchangées ses prévisions de juillet.

Par continent, l'Europe est le seul continent où la consommation de produits pétroliers devrait baisser en 2024, à 14,1 millions de barils par jour contre 14,25 mbj l'an passé et 15,1 mbj en 2019, avant la pandémie, selon l'AIE.

Les Amériques devraient consommer 31,5 millions de barils par jour contre 31,4 en 2023 et la consommation de l'Asie-Pacifique devrait augmenter à 38,9 millions de barils par jour en 2024 contre 38,1 en 2023.

Dans le détail, si la consommation globale de la Chine devrait continuer d'augmenter en 2024 (à 16,8 millions de barils par jour contre 16,5 en 2023 et 14,1 mbj en 209), l'AIE note un ralentissement en juin sur le gasoil et le naphta, "produits associés à l'industrie et à la construction".