Pharrell Williams présentera son deuxième défilé pour Vuitton à Hong Kong

Le deuxième défilé de Pharrell Williams, star planétaire et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, se tiendra à Hong Kong le 30 novembre, après son premier show hors norme à Paris en juin, a annoncé mardi la maison.

Avec son premier show pour Vuitton à Paris, sur le Pont-Neuf avec une pluie de stars, Pharrell Williams, artiste touche-à-tout et auteur du tube planétaire "Happy", avait créé l'événement de la Fashion Week homme en juin.

Ce sera le premier défilé Louis Vuitton organisé à Hong Kong, "dont les liens avec la maison remontent à plus d'une quarantaine d'années, lorsque Louis Vuitton a ouvert son premier magasin à East Tsim Sha Tsui en 1979", souligne la maison dans un communiqué.

"La liberté est un luxe. (...) Tout le monde n'a pas la liberté. (...) J'essaie de raconter ces histoires avec nos collections, nos campagnes et nos défilés", a déclaré Pharell Williams lundi dans une interview au Business of Fashion, regrettant que la culture hip-hop qu'il incarne soit plutôt associée aux "bouteilles de champagne" ou aux "voitures de course".

"La raison pour laquelle j'ai été amené ici, c'est de favoriser l'expansion et la croissance, non seulement des ventes, mais aussi du point de vue culturel", a-t-il souligné.

Le numéro un mondial du luxe LVMH se porte très bien avec un bénéfice net en hausse de 30% au premier semestre, à près de 8,5 milliards d'euros. Louis Vuitton, le fleuron du groupe, a pour sa part franchi en 2022 les 20 milliards d'euros de ventes.